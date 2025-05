Cuautitlán Izcalli, Méx.— El gobierno de Cuautitlán Izcalli informó que concluyó el emplacamiento y la verificación vehicular de las nuevas patrullas y se regulariza actualmente el resto de las unidades oficiales, pues la administración que inició gestión el 1 de enero pasado heredó una deuda de más de 11.3 millones de pesos del ayuntamiento saliente.

El alcalde morenista, Daniel Serrano, dijo que más de 60 % del parque vehicular de Seguridad Pública que le fue entregado por la administración anterior, se encontraba en malas condiciones físicas y mecánicas en general, además de tener un adeudo de 10 millones 513 mil 175 pesos por concepto del pago de tenencia vehicular, y 835 mil pesos por la falta emplacamiento de patrullas.

A partir de abril, explicó el edil, la presente administración inició el trámite de emplacamiento de unidades, la de las patrullas nuevas se hizo en su totalidad y se avanza en el proceso de reposición de láminas de los otros automotores de la corporación local.

El alcalde comentó que se remitió un documento a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México para solicitar la condonación del adeudo que heredó, con la promesa de que a partir de ahora se pagará con regularidad.

“Tenemos confianza en que podamos sacar adelante este proceso y estaríamos entregando una administración saneada, sin deuda en esta materia al final de este gobierno”, expresó.

Serrano mencionó que este tema no se trata sólo de la cuestión financiera, sino que también es un asunto moral, porque “cómo se explica que una patrulla ande parando automóviles porque presentan un problema de falta de verificación o de placas, si el vehículo oficial no verifica ni trae placas, es una contradicción absoluta que no se puede permitir”.

“Así andaban las patrullas en la administración anterior, y aunque no les guste, no dejaremos de señalar todas las tropelías que cometían desde el gobierno anterior”, denunció.