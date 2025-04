José Julio Olivares, de 27 años, fue elegido entre otros 10 postulantes para representar a Jesús de Nazaret en la 182 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa porque "Dios así lo quiso", afirmó Juan de la Cruz, vocal del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa AC (Cossiac).

Junto a otros 49 vocales, se encarga de elegir al Hijo de Dios cada año, por mayoría de votos.

"El de arriba es el que decide y nosotros como creyentes siempre pedimos a Dios que ilumine a cada uno de los compañeros, que se meta en su alma, en su pensamiento, y en su corazón para tomar la decisión correcta", explicó.

Julio Olivares hoy camina por Iztapalapa como Jesús de Nazaret (17/04/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Insistió que aunque ellos votan en tres rondas, "nosotros únicamente somos el vinculo para que Él, por medio de nosotros, elija".

Manifestó que los vocales del Cossiac lo sienten; "es algo que se siente". Lo comparó con la Semana Santa en Iztapalapa, pues aseguró que estas fechas se huelen; se escucha el bullicio, y de la misma manera, ellos sienten quién es el indicado y, en este caso, fue José Julio Olivares.

Aseguró que no sólo es de querer, pues hay mucha gente que tal vez quiere mucho, incluso hay personas que lo han intentado por muchos años -José Julio se quedó en su tercer intento-, pero "tal vez no es su destino o no son elegidos para ello".

Como parte de su presentación de Jesús de Nazaret, escucha e interactúa con asistentes (17/04/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

Además, expuso que el joven fue sometido a varias pruebas físicas para poder elegirlo.

De igual manera, Juan de la Cruz describió a José Julio como "respetuoso, muy responsable; es una persona que no le pone pero a lo que yo le digo. Muy noble".

aov/cr