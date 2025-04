Ante la temporada vacacional por Semana Santa, capitalinos hicieron fila en la carretera federal México-Cuernavaca rumbo a balnearios y casas con alberca en el estado de Morelos, donde pretenden descansar y despejarse del ajetreo de la ciudad, la escuela y el trabajo.

Capitalinos, disfrutan de vacaciones por Semana Santa; así luce la salida a la México-Cuernavaca. Foto: Carlos Mejía/AEL UNIVERSAL

En un recorrido realizado por este diario, EL UNIVERSAL pudo constatar la salida de vacacionistas en una de las principales vías carreteras de la ciudad, donde a pesar de la temporada vacacional se registró una baja afluencia de automovilistas.

Doña Margarita, una vendedora de antojitos mexicanos en una de las arterias de la carretera México- Cuernavaca, aseguró que desde hace un par de años la salida de vacacionistas ha disminuido y con ello sus ventas, pero espera que este año las cosas mejoren.

“Desde hace algunos años la gente ya no viene igual, no es lo mismo. Ahorita está tranquilo, pero esperemos que mañana haya más gente”, dijo.

David vive en la Ciudad de México y viajó “a gusto y divertido” a Cuernavaca en motocicleta, donde estará por cuatro días en compañía de su familia y sus amigos para tomar un descanso de su trabajo.

Ante la temporada vacacional, pidió a otras vacacionistas “manejar con cuidado, siempre con calma y que se diviertan”.

Dulce es otra capitalina que viajó desde la Ciudad de México hasta la caseta México-Cuernavaca porque rentó una casa en la que se alojará en compañía de su familia y amigos hasta el próximo domingo “para descansar y divertirse un rato”.

Vanessa, proveniente del centro de la Ciudad de México, es otra vacacionista que iba en camino a una casa que rentó en Cuernavaca para disfrutar la Semana Santa en compañía de sus papás, su hermana y su hijo, pero el destino le jugó una mala pasada y el taxi de aplicación en el que viajaba se descompuso.

“Vamos a descansar, todos trabajamos y el niño va a la escuela. Entonces los días que nos dan son los días que podemos descansar, estar un rato jugando y en familia”, indicó pese al percance.

Para ella, resultó más fácil rentar una casa para ellos solos que lidiar con el caos y la gente que provoca la Semana Santa en algunos destinos vacacionales y, pese al contratiempo, nada los detuvo, pues pidieron otro Uber “porque yo me tengo que ir, no me puedo quedar aquí, la persona de la casa ya me está esperando”.

En ese sentido, recomendó a los vacacionistas que “disfruten, revisar, si tienen carro propio, para que no se queden parados y tener las cosas lo más previstas que se puedan”, señaló.

Asimismo, llamó a los vacacionistas a que se diviertan en estos días de Semana Santa porque son para relajarse y estar en familia.

"Disfruten, son días de descanso, son días para estar con la familia. Uno se la vive trabajando o con muchas cosas y si hay unos días en que puedes relajarte, pues tomarlos”, expresó.

