Durante la 182 Representación de la Pasión de Cristo, cientos de nazarenos acompañaron durante su recorrido a Jesús de Nazareth por los ocho barrios de la alcaldía Iztapalapa, para cumplir sus mandas.

"Yo vengo aquí para cumplir una promesa que le hice a nuestro Señor en 2020, cuando por lo de la pandemia del Covid (19) mi nieto estaba muy enfermo, le dio bronquitis, y yo juré que si se curaba, iba a venir todos los años hasta que me diera la vida", dijo Ángel Antonio.

Desde entonces, sale cada año a las calles de Iztapalapa con su vestimenta morada de nazareno, y sin nada que cubra sus pies.

Personas muestran su devoción al participar en la procesión de la Pasión de Cristo (17/04/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

A pesar de los 28 grados que azotan a la capital durante este Jueves Santo, Ángel caminó descalzo desde la Casa de los Ensayos hasta la Catedral del Señor del Santo Sepulcro, y aunque aseguró que los pies le ardían, dijo que "no dejo de pensar en mi nieto, cuando siento que ya no puedo, no dejo de pensar en él".

Por su parte Óscar y Giovani, cumplirán juntos sus mandas, para que se les cumplan sus proyectos personales y que su familia y seres queridos estén bien y siempre tengan salud.

"Que esté bien mi familia, mis amigos, mis seres queridos, prácticamente que los míos estén bien. Eso es básicamente lo que vengo a pedir desde hace 14 años y creo que son cosas personales que cada quien tiene que hacer", expuso Giovani.

Con los pies quemados y rozados por el sol, Óscar señaló que es muy complicado realizar el recorrido descalzo, pero que "es algo que se tiene que hacer dependiendo de tu convicción, y es muy válido". Aseguró que siempre que ve sombra en el piso es "un alivio".

Durante el recorrido, elementos de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa han auxiliado a nazarenos que, por el caminado, se lastiman sus pies.

Elementos de Protección Civil auxilian a quienes resultan heridos por caminar descalzos (17/04/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

