Lo que era una noche de festejos por el triunfo de la Selección Mexicana rápidamente se convirtió en un mal rato para Aarón Romo, un joven de 24 años que acudió a Paseo de la Reforma con un amigo para celebrar la victoria del Tri.

El joven fue golpeado por un grupo de personas durante los festejos en el Ángel de la Independencia tras el partido de México contra Corea del Sur, celebrado el 18 de junio.

De acuerdo con su testimonio, la agresión ocurrió mientras participaba en un reto de lagartijas realizado por un influencer que se encontraba grabando en la zona.

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Aarón relató que tras acceder a participar en el desafío, sintió que uno de los presentes que venía acompañado de un grupo de jóvenes lo pateó en las costillas mientras él se encontraba haciendo el ejercicio.

Al percatarse, señaló que tuvo un intercambio verbal con su agresor. Después continuó con el reto; sin embargo, para el otro joven el conflicto no quedó ahí; estando aún en el suelo le dio un fuerte golpe en el rostro que lo dejó inconsciente por unos segundos.

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Tras la agresión, explicó que algunas personas lo auxiliaron y lo ayudaron a limpiarse, aunque los presuntos responsables ya se habían retirado.

Señaló que buscó apoyo de elementos de seguridad en la zona, mismos que presuntamente habrían solicitado una ambulancia; sin embargo, afirmó que esta nunca llegó.

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Finalmente se retiró del lugar con ayuda de su padre; ante la gravedad de su lesión por el dolor y la hinchazón de esta, acudió a recibir atención médica al día siguiente.

El diagnóstico médico indicó que presentaba una fisura en la nariz, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, además de recibir suturas en el labio debido a la lesión.

“El 90% de la gente que estaba ahí sí estaba ya o consumiendo alcohol o ya venían tomados”, dijo Aarón Romo.

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dft