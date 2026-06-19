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El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, invitó a las y los habitantes al Chorizo Fest Futbolero en la Plaza Fray Andrés de Castro, localizada en Toluca de Lerdo, hasta el próximo 22 de junio.
De acuerdo con el secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares, el fin es fomentar la gastronomía y la tradición del futbol en el marco del Día del Padre.
“De parte de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, todo nuestro apoyo a estas iniciativas, que vengan las familias a festejar el Día del Padre, a pasar un momento de diversión, porque solo así una sociedad puede aspirar a ser mejor", afirmó en la inauguración.
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Dicho funcionario pidió visitar los 14 destinos futboleros de esta entidad, uno situado en la Plaza de los Mártires, Toluca, donde se transmiten los partidos de la Selección Mexicana.
En su momento, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, dio a conocer que el Chorizo Fest Futbolero es para "transformar el espacio público en un lugar de convivencia para las familias".
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Al evento acudieron Jorge Antonio Romero, representante de la Federación Mexicana de Futbol; Rocío Pegueros Velazquez, Presidenta Honoraria del DIF Municipal; exfutbolistas del Toluca FC, y empresarios de chorizos y cervezas artesanales.
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dft/bmc
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