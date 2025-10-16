Ecatepec, Méx.-Para prevenir incidentes de violencia en las escuelas de Ecatepec, el gobierno local impulsa el programa Mochila de Paz, que da acompañamiento a los comités escolares de seguridad para la detección de objetos de riesgo para los alumnos y hasta ahora se ha implementado en 129 planteles.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, visitó una escuela de nivel medio superior en Santo Tomás Chiconautla, acompañada de personal de Prevención del Delito de la Policía Municipal, la Unidad Canina y la Defensoría de Derechos Humanos, donde impartieron una plática con padres de familia y estudiantes para prevenir situaciones de riesgo.

“Mochila de Paz es un protocolo que implica una solicitud del Comité de Seguridad, que es responsable de la revisión de las mochilas de sus propios hijos, con la presencia de Derechos Humanos y nosotros estamos en el acompañamiento”, explicó la edil.

Unidad Canina realiza un olfateo de mochilas para detección de artículos de mayor riesgo. Foto: Especial

En la intervención, con la presencia de padres de familia, son los propios alumnos quienes voluntariamente dejan objetos que no sean permitidos en el reglamento escolar y se entregan a las autoridades académicas.

Al final, la Unidad Canina realiza un olfateo de mochilas para detección de artículos de mayor riesgo y que, en otras ocasiones y otros planteles, sí han hallado armas o sustancias tóxicas.

“Estamos trabajando en el tema preventivo, si hay algo que represente riesgo para su salud o para el resto de sus compañeros se da parte a la dirección y se dispone de los protocolos que ayuden a los jóvenes a alejarse de las drogas y las conductas de riesgo”, dijo.

Al concluir la aplicación del programa, autoridades educativas resguardaron medicamentos sin receta médica, desodorantes en aerosol, maquillaje, encendedores, tijeras con punta, cúter, un puño americano, vapeadores y bebidas energizantes.

El gobierno municipal llamó a los padres de familia a revisar las mochilas en los hogares, antes de ir a la escuela pues de esta forma se evitan situaciones de violencia para sus hijos y demás alumnos.

