Ecatepec, Méx.- Alrededor de dos mil mastografías sin dolor serán aplicadas en Ecatepec con la Ruta Rosa, iniciativa impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss para prevenir el cáncer de mama, que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, por lo que unidades móviles recorrerán 39 comunidades del municipio.

La edil invitó a las mujeres a participar en las actividades que iniciarán el 19 de octubre con una caminata de 3 kilómetros, de la explanada municipal al hospital del Issemym, y concluirán el 18 de diciembre, en una jornada de servicios médicos que se acercará a todas las regiones del municipio.

“Tocarse salva vidas”, afirmó Cisneros Coss, quien agregó que prevenir y realizarse la mastografía “es un acto de amor por nosotras, por nuestras familias y por la vida”.

Reiteró que el cáncer de mama representa la principal muerte por cáncer de mujeres en México y a nivel nacional cada día fallecen 22 mujeres por esta causa, en tanto que datos del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) indican que en Ecatepec cada año se presentan 400 nuevos casos de la enfermedad.

Mencionó que la salud es una prioridad en la Cuarta Transformación, como lo han demostrado con acciones la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.

Detalló que la caminata del 19 de octubre será de la explanada municipal al hospital del Issemym ubicado en las inmediaciones del primer cuadro, en una ruta de aproximadamente tres kilómetros, además de que entregarán vales para efectuarse gratuitamente las mastografías con el método de bioimpedancia, sin dolor y con tecnología no invasiva.

“La Ruta Rosa recorrerá más de 39 colonias de Ecatepec, acercando servicios médicos gratuitos a todas las regiones del municipio. Nuestra visión como gobierno es clara: En Ecatepec nos cuidamos todas”, afirmó.

María Elizabeth Halley Castillo, directora de Salud de Ecatepec, informó que la caminata será en pro de la prevención del cáncer de mama y para concientizar a la población sobre este padecimiento, además de invitar a las mujeres a realizarse una mastografía sin dolor ni radiación.

Dijo que habrá módulos para la mastografía en la explanada municipal y unidades móviles recorrerán 39 colonias, del 19 de octubre al 18 de diciembre, para llevar la jornada integral de servicios a favor de las mujeres, con consultas médicas, colposcopia, papanicolaou, detección de glucosa, odontología, fisioterapia, podología y vacunación, entre otros.

