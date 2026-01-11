Ecatepec, Méx.- En respuesta a los cobros ilegales por el uso del estacionamiento en la vía pública, la Dirección de Tránsito Municipal de Ecatepec reforzó los operativos contra los denominados “franeleros” en zonas de alta afluencia, donde se han retirado alrededor de 10 toneladas de objetos utilizados para apartar espacios y se han aplicado sanciones administrativas conforme al Bando Municipal.

Los despliegues se realizan de manera permanente en vialidades estratégicas como avenida Central, vía Morelos y San Cristóbal Centro, así como en las inmediaciones de la Clínica 196 del IMSS, el hospital José María Rodríguez, Plaza Aragón y otros puntos con alta concentración de usuarios de servicios médicos y oficinas públicas.

De acuerdo con la autoridad municipal, durante las inspecciones se detectó la colocación de llantas, cubetas, madera y diversos obstáculos con los que particulares apartan lugares de estacionamiento y exigen pagos que oscilan entre 20 y 100 pesos por vehículo, práctica prohibida por la normatividad local.

Ecatepec refuerza operativos contra franeleros; retiran 10 toneladas de objetos y aplican sanciones. Foto: Especial

El subdirector de Tránsito de Ecatepec, Luis Enrique Serna García, informó que los operativos permiten liberar carriles completos y banquetas que permanecían ocupadas de forma irregular, además de evitar el estacionamiento en doble fila o en batería, conductas que generan congestionamiento y riesgos viales.

Precisó que el Bando Municipal, en su artículo 153, prohíbe obstruir la vía pública con cualquier objeto y establece como infracción a la seguridad ciudadana solicitar o exigir pagos por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos en espacios públicos.

Las sanciones previstas contemplan multas de 40 a 60 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 4 mil pesos, o arrestos administrativos de 24 a 36 horas.

En casos de reincidencia, las sanciones pueden incrementarse hasta 36 horas de arresto, conforme a la reforma al Bando Municipal aprobada el 27 de noviembre.

La autoridad municipal señaló que el inicio de año incrementa la presión sobre el espacio público debido al retorno de citas médicas y trámites fiscales, situación que ha derivado en un aumento de reportes ciudadanos por cobros indebidos en zonas hospitalarias y comerciales.

Serna García advirtió que los operativos continuarán de forma permanente y que no se permitirá el uso lucrativo de la vía pública, al tratarse de una falta administrativa que afecta la movilidad, la seguridad de peatones y el orden urbano en uno de los municipios más poblados del Estado de México.

