Franeleros han aprovechado la afluencia de personas por la romería que se instaló sobre avenida Hidalgo, para acaparar las calles aledañas.

Con franela en mano, los sujetos llaman a los automovilistas en la esquina de avenida Juárez e Iturbide. “Tú tráelo, ahorita lo acomodamos, y ya vemos de a cómo va ser”, dijo uno de ellos.

En la calle de Humboldt también se observó la presencia de franeleros. “Aquí lo puedes dejar y no le pasa nada, ya ahí me das lo que tú gustes, para una caguama”, pidió el sujeto.

Muy cerca de ahí, en la calle Artículo 123 había varios autos estacionados. La trabajadora de seguridad de un edificio mencionó que, en temporadas altas, franeleros acomodan los coches en el lugar.

“Cuando hay eventos aquí en el Metropolitan o en el Zócalo siempre estacionan autos aquí afuera, les cobran como 50 [pesos] por carro”, comentó la mujer.