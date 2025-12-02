Ecatepec, Méx.- El ayuntamiento de Ecatepec ha presentado 137 denuncias ante diferentes instancias, como la Contraloría del Congreso local y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en contra funcionarios de la pasada administración por el sobre precio de materiales para obras, insumos y alimentos por más de 547 millones de pesos y diversas anomalías financieras en el ayuntamiento, DIF municipal y el organismo del agua Sapase.

La alcaldesa, Azucena Cisneros, dijo en conferencia de prensa que durante el 2024 la anterior gestión erogó más de 25 millones de pesos para “servicios de lavandería, limpieza e higiene, cuando en la actual administración no se gastó ni un solo peso en ese concepto porque no era necesario.

La edil dio a conocer que encontraron un municipio saqueado, sin maquinaria, sin patrullas, con contratos inflados, con servicios colapsados y “con una deuda histórica hacia la gente”, por lo que trabajaron de manera ardua desde el primer día de la gestión y este año realizaron más de mil obras en beneficio de la población.

Edith Muñoz Jurado, directora del Sistema Municipal DIF, reveló que el año pasado la administración 2022-2024 compró productos alimenticios con sobreprecios y ejemplificó con varios casos, entre ellos los bolillos, por los que pagaron 6 pesos por pieza y la actual administración paga 3.5 pesos; calabaza, 220 pesos por kilo, contra 25 pesos; jamón 770 pesos el kilo, contra 207 pesos; jitomate 150 pesos el kilo, contra 18.75, y leche Alpura en polvo en 5 mil 122 pesos, contra 184 pesos, entre otros.

Cisneros Coss precisó que se han efectuado 11 auditorías externas a los tres últimos años de la gestión del exalcalde Fernando Vilchis, las que revelaron supuestas irregularidades financieras, de acuerdo a las facturas que dejaron.

El tesorero municipal, Alejandro Hernández Aguilar, informó que otra supuesta anomalía financiera que descubrieron fue en la partida 2611, la cual corresponde a la adquisición de combustible, lubricantes y aditivos, en 2024 registraron un gasto de 272 millones 384 mil 193 pesos, mientras que en este 2025 se gastaron 186 millones 456 mil 605 pesos, lo que representa 85 millones de pesos menos.

En los recursos asignados a la partida de equipo de foto, cine y grabación, en 2024 la administración pasada facturó 45 millones 727 mil pesos; en el rubro de espectáculos cívicos y culturales facturaron 75 millones 372 mil pesos; en subcontratación de servicios con terceros 107 millones 607 pesos y servicios de lavandería, limpieza e higiene 25 millones 499 mil pesos.

Azucena Cisneros anunció que el gobierno municipal recuperó casi mil millones de pesos que anteriormente se perdían en corrupción y privilegios, los cuales fueron invertidos en obras y servicios.

“Esta conferencia se llama ‘Devolverle al pueblo de Ecatepec lo robado’, porque eso hemos hecho en estos primeros 365 días: Recuperar recursos que antes se perdían en corrupción y convertirlos en obras, agua, seguridad y futuro para nuestra gente”.

Mencionó que tan solo el ayuntamiento recuperó 547 millones de pesos “que antes terminaban en fugas, en privilegios y en corrupción”, además de otros recursos recuperados en el DIF municipal, el organismo de agua Sapase y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos (Imcufideem), para un total de casi mil millones de pesos de ahorros.

“Cada peso ahorrado, cada peso recuperado es para el pueblo de Ecatepec, porque le toca al pueblo y vamos a recuperar la vida de las personas con calidad de servicios”, dijo

En arrendamientos de vehículos facturaron 375 millones 503 mil pesos y en la renta de maquinaria y equipo 62 millones 681 mil pesos.

Azucena Cisneros sostuvo que antes en Ecatepec lo rentaba todo, maquinaria, grúas retroexcavadoras, patrullas y hasta cámaras, muchas veces a sobreprecio.

“Hoy es distinto más de 281 millones en maquinaria propia esto es casi 200 máquinas propias, hoy se tiene la adquisición de 20 pipas y de 7 vactor”, dijo.

