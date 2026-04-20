Ecatepec, Méx.-El Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc iniciará operaciones en mayo, informó la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros, al llevar a cabo un recorrido de supervisión por la obra, así como en el Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza.

La alcaldesa detalló que el tanque comenzará a llenarse a finales de abril y se trabajará para atender las fugas que se presenten.

"Este tanque va a dar millones de litros de agua. Estamos ya listos para empezar a llenarlo a finales de abril y entrará en funcionamiento la primera semana de mayo. Tenemos un ejército (de trabajadores) para poder resolver fugas", expresó.

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Ecatepec alista operación de tanque maestro de Ciudad Cuauhtémoc; avanza obra de sendero seguro. Foto: Especial.

La obra tiene capacidad de cinco mil 129 metros cúbicos de agua potable. Se ubica en la colonia Ciudad Cuauhtémoc Sección Xochiquetzal.

El avance reportado es de 90 por ciento; sustituye a un tanque de 500 metros cúbicos.

Cisneros Coss observó desde adentro del Tanque Maestro, de 23.87 metros de diámetro y 11.45 metros de altura.

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Ecatepec alista operación de tanque maestro de Ciudad Cuauhtémoc; avanza obra de sendero seguro. Foto: Especial.

Posteriormente, la alcaldesa supervisó los trabajos en avenida Pichardo Pagaza, a la altura del Metro Ecatepec, vialidad que cruza varias comunidades y en la cual los gobiernos federal, estatal y municipal construyen un Sendero Seguro.

La obra incluye ciclovía, áreas de ejercicio, juegos infantiles y alumbrado público.

Asimismo, acudió a verificar las labores de construcción de un plantel educativo en Ciudad Cuauhtémoc. Esta obra se encuentra en etapa final.

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