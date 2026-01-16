El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, de enero a diciembre de 2025, se realizaron mil 241 millones 582 mil 324 viajes, a través de las 12 líneas del Metro, lo cual representa un porcentaje superior cercano al 6%, respecto a 2024, año en el que se realizaron mil 171 millones 859 mil 113 viajes.

De enero a diciembre, los trenes en servicio del Metro recorrieron 40 millones 130 mil 47 kilómetros, a través de 12 líneas y 195 estaciones de servicio.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó el incremento de usuarios respecto a 2024, y apuntó que la reapertura total de la Línea 1 ha sido clave para recuperar usuarios.

“Esto sin duda es un gran logro, refleja que el Sistema está operando bien, de manera contundente, en beneficio de todos los ciudadanos. Los números reflejan lo importante que es el Metro en materia de movilidad”, apuntó.

El titular del organismo recordó que este año iniciará la modernización de la Línea 3, lo cual se realizará con las menores afectaciones al público usuario ante una obra que es necesaria para que el Metro.

