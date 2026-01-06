Autoridades del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) tienen detectados a dos grupos que organizan fiestas clandestinas y que operan muy cerca de escuelas.

“Por lo menos un par de grupos sí tenemos que se dedican a eso y, además, son gente que está muy involucrada en el medio estudiantil, que va a los bares”, aseguró el director general de dicho instituto, Jorge Esquinca.

El Invea informó que durante 2025 suspendió un total de 113 fiestas clandestinas y de acuerdo con su director, las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez son en las que más se registran este tipo de eventos, “porque son alcaldías en donde hay más afluencia de gente, hay más afluencia de escuelas”.

Los dos grupos que se dedican a realizar fiestas clandestinas operan, sobre todo, en Coyoacán debido a su cercanía con Ciudad Universitaria, y en Cuauhtémoc, especificó.

Para las autoridades se complica combatir la realización de estos eventos, ya que los grupos u organizadores se mueven en distintos puntos y se ayudan de rentar propiedades por un día para las festividades.

“Es un poco complicado a veces, porque no es que estén en un solo lugar en las fiestas, rentan una casa, rentan otra y entonces lo que nos toca es ir suspendiendo, ir deteniéndolas e ir dando aviso”.

El director del Invea relató que la mayoría de las intervenciones que realizan en eventos encubiertos es a través de las denuncias ciudadanas de vecinos, un ejemplo fue la suspensión de un festejo en la colonia Roma, en un edificio con daños por el sismo de 2017.

“El vecino del edificio de al lado mandó un correo, habló, nos buscó aterrado, nos dijo ‘oigan es la segunda fiesta masiva que se va hacer, ya hicieron una, el edificio tiene daño estructural’, cuando llegamos, esa fiesta estaba iniciando, era un edificio que tenía sellos de Protección Civil porque se estaba derrumbando”.

Según estimaciones de Esquinca, 70% de las denuncias son realizadas por vecinos a estos festejos; sin embargo, también se registran llamados falsos para afectar negocios y a terceros.

“De estas quejas, 60% no son reales, es decir, que de pronto el vecino le cae mal la vecina de enfrente y habla y dice ‘van a tener una fiesta y va a haber menores y hay borrachitos’ y cuando llegamos es una fiesta normal, pero se pelearon.

“O en establecimientos igual, ‘el negocio de enfrente vende droga’ y cuando llegamos no es la tiendita, lo que pasa que vende más que la de enfrente”, refirió Jorge Esquinca.

Combate a chelerías

Durante 2025 se suspendieron aproximadamente mil 800 chelerías en la Ciudad de México, pero la facilidad con la que abren uno de estos negocios y las ganancias que obtienen facilitan la proliferación de estas, afirmó Esquinca.

“Para ellos es muy fácil, ellos cuentan con halcones, entonces cuando les hablan de que va el operativo del Invea inmediatamente bajan la cortina y se acaba, dejan que pase y vuelven abrir, pero estos negocios son muy lucrativos, pues a una cerveza le ganan entre la preparación y todo eso más de 170% a cada una”, expuso.

La cifra de suspensiones durante 2025 representa un alza en el cierre de estos negocios, ya que durante 2024 se suspendieron 773, dijo.

Otro de los problemas que han detectado es que quienes operan estos comercios muchas veces se mueven de un local a otro, dejando problemas legales a los dueños de las accesorias y la responsabilidad de pagar la multa.

“Por lo menos nos pasó 100 veces este año, lo lamentable es que llegan adultos mayores y dicen que rentaron su local de buena fe (…), pero le deja el problema porque tiene que pagar su multa, meter escritos para cambiar y comprometerse a que no van a vender alcohol en ese establecimiento”, detalló.

El personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México ha acentuado la operación en inmediaciones a escuelas, comentó el funcionario.