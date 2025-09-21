Diputados locales de Morena harán una revisión técnica de la legislación sobre la distribución de gas y combustible en la Ciudad de México, tras lo sucedido en el Puente de la Concordia que ha cobrado, hasta ahora, la vida de 27 personas.

Durante La Chilanguera de este domingo, el vocero de la bancada, Paulo García, detalló que participarán en esta revisión la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, y que el objetivo es garantizar la seguridad de quienes viven y transitan en la Ciudad.

“El 80% de las casas viven con Gas LP, que era lo que transportaba la pipa de este penoso incidente que ocurrió en Iztapalapa; ¿qué es lo que queremos? Que se garantice la seguridad de quienes transitan en la Ciudad, desde luego, que se garantice el derecho a la energía de quienes consumen en las colonias este combustible y que se pueda dar manera segura. Vamos a escuchar las propuestas de todas y todos, desde luego, pero fundamentalmente de quienes se encargan del cuidado de la gente”, dijo.

Y añadió: “Va conducir este proceso la Secretaría de Protección Integral de Riesgos y Protección civil de la Ciudad, va a estar el cuerpo de bomberos, vamos a participar también las y los diputados con el propósito de hacer una revisión amplia e integral de la legislación en materia de despacho de combustibles en la Ciudad”.

El legislador comentó que hay una buena coyuntura para reforzar lo que le toca al gobierno y a las empresas en esta materia. “Garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones y que los tanques en los que se distribuyen los combustibles estén en buenas condiciones; entonces, son muchos elementos, pero estas lamentables tragedias tienen también que ser un llamado de atención, como sociedad, para que podamos estar con la normatividad a la altura de estas circunstancias”.

