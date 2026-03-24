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Los se autorizaron un mega puente de que parece que comenzó ayer, pues la sesión de hoy lució semivacía.

Este martes hubo sesión ordinaria en el ; sin embargo, la siguiente está programada hasta el próximo 8 de abril, es decir, por 14 días no habrá trabajos legislativos en pleno.

La sesión de este martes comenzó con apenas 34 legisladores, el mínimo que se requiere para poder trabajar.

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Llamó la atención la ausencia de toda la bancada del PAN, quienes no se presentaron en ningún momento de la sesión, que terminó con la mayoría de los curules vacíos. El diputado Israel Moreno se dio tiempo para ironizar con esta situación.

“Buenas tardes, diputadas y diputados, los que estamos presentes porque parece que están de vacaciones, los del PAN están de vacaciones, la compañera del PRI tampoco está, estoy pasando lista ¡falta!”, dijo al presentar un punto de acuerdo desde tribuna.

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vr/cr

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