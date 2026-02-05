El diputado local del PT Ernesto Villareal propuso que los hospitales públicos de la Ciudad cuenten con espacios dignos de estancia y espera para familiares y personas cuidadoras de pacientes.

Durante la sesión de este jueves, el legislador presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud con la finalidad de que las instituciones públicas del Sistema de Salud de la Ciudad de México garanticen espacios adecuados para familiares, acompañantes y personas cuidadoras de pacientes, particularmente en áreas de urgencias, hospitalización y atención continua.

“Dichos espacios deberán contar con condiciones mínimas de resguardo climático, mobiliario suficiente, accesibilidad, higiene y seguridad, como parte de la infraestructura básica de apoyo al cuidado. Las unidades de urgencias deberán contar con espacios de espera digna para acompañantes y personas cuidadoras, como parte de la atención integral”, señala la propuesta turnada a comisiones para su análisis.

Villareal Cantú recalcó que esta propuesta parte de una realidad cotidiana en los servicios de salud: miles de personas permanecen durante horas, e incluso noches completas, acompañando a familiares hospitalizados, especialmente en áreas de urgencias y hospitalización, sin contar con condiciones adecuadas de resguardo, descanso o información.

En muchos casos, dijo, la falta de infraestructura obliga a esperar en banquetas, pasillos o espacios improvisados, generando desgaste físico, emocional y riesgos sanitarios.

“Las familias sostienen una parte esencial del proceso de atención, recuperación y acompañamiento. Es indispensable que el Estado reconozca esa labor y garantice condiciones mínimas de dignidad”, subrayó el legislador.

El proyecto, dijo, se alinea con la construcción del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México al reconocer jurídicamente a las personas cuidadoras como parte de la red social que sostiene la atención hospitalaria. De esta manera, se busca avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad institucional.

La iniciativa también incorpora una perspectiva de género, al reconocer que históricamente las labores de cuidado recaen de manera desproporcionada en mujeres, madres, hijas, esposas o cuidadoras, quienes enfrentan mayores cargas físicas y emocionales durante el acompañamiento hospitalario.

