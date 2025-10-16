Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Maduro, según Miami Herald; va por "estabilidad política"

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Lex Ashton es vinculado a proceso por homicidio de alumno del CCH Sur; recibe prisión preventiva

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

La diputada local del , Tania Larios, propuso aumentar las penas por el .

La legisladora presentó una iniciativa para modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal local para que se impongan de siete a 14 años de prisión y de 500 a mil días de multa para quien ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.

Además de estas penas, propuso imponer de a quien despoje de sus bienes a un familiar o persona en situación de dependencia física o económica; cuando se utilicen armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa; y cuando participe un notorio público.

La iniciativa plantea que el delito de despojo en la Ciudad de México se ha convertido en una de las problemáticas más complejas y frecuentes, no sólo por su alto número de casos, sino por la ineficiencia estructural del sistema legal y administrativo encargado de prevenirlo y sancionarlo.

La realidad, se añade, es que las víctimas enfrentan procesos lentos, burocráticos y costosos, que les impiden recuperar oportunamente su propiedad y acceder a una justicia pronta y expedita.

“La problemática no se limita a la comisión del delito, sino que está estrechamente vinculada a la falta de registros claros y actualizados de la propiedad inmobiliaria, lo que facilita que personas ajenas falsifiquen documentos, simulen actos de autoridad o utilicen vacíos legales para apropiarse de inmuebles”, se precisa.

La propuesta subraya que el despojo no sólo afecta a los inmuebles, sino también el tejido social y la salud emocional de las víctimas, pues la pérdida de una vivienda o terreno significa la pérdida de estabilidad, recuerdos e identidad por lo que han trabajado toda su vida.

“Los responsables, al no enfrentar consecuencias reales, encuentran incentivos para repetir las conductas delictivas, aprovechando los vacíos y la lentitud del sistema. Esta situación refleja una crisis institucional y jurídica, ya que las leyes existen, pero su aplicación es ineficaz; los registros de propiedad están desactualizados; los procedimientos son inaccesibles para la mayoría de la población; y los costos asociados a la defensa del patrimonio son tan elevados que muchos ciudadanos optan por desistir antes de obtener justicia”, se indica.

