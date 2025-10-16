Si eres de los conductores que circula por la Ciudad de México con matrículas del Estado de México o de alguna otra entidad, pensando que eso los mantiene “limpios” de infracciones de tránsito en la capital del país… ¡Esto te interesa!

Los automóviles emplacados en otros estados que circulan por la CDMX no están exentos de ser sancionados por incumplir el reglamento de tránsito capitalino y si lo violas, un agente te puede retirar la placa, licencia de conducir o la tarjeta de circulación, que deberás recuperar en uno de los módulos de atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de pagar los adeudos que se tengan registrados en la plataforma de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Por esto, es importante que periódicamente revises si la matrícula de tu auto no tiene adeudos por alguna infracción de tránsito.

¿Cómo reviso si mi matrícula tiene multas en la CDMX?

Para verificar si tus placas cuentan con alguna infracción, debes entrar al sitio web de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, con la URL https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/

Paso 1: Servicios

Dirígete a la sección de “servicio” para posteriormente entrar a la sección de “consulta de pagos y adeudos”, donde se desplegará un submenú y tendrás que dar click en “Adeudos Infracciones”.

En los campos asignados escribe tu matrícula y el texto que tiene la imagen.

Ahí, se mostrará el número de infracciones de tránsito que deberás cubrir.

Paso 2: servicios

¿Qué hago si me retiraron la placa?

Si un agente de tránsito te retuvo la placa, la licencia de conducir o la tarjeta de circulación en garantía de pago de una multa de tránsito, debido a que tu auto no está matriculado en la capital, deberás acudir al Centro de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicado en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 142, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, con los siguientes documentos en original y copia:

-Identificación oficial (credencial para votar, cartilla del Servicio Militar o Cédula Profesional con fotografía)

Si no eres la persona titular debes llevar la identificación oficial del titular

-Pago de la infracción

-Pago de los adeudos registrados en el Sistema Integral de Administración de Infracciones

-Copia de la Tarjeta de Circulación vigente a nombre del titular

Paso 1: adeudos