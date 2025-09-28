La directora del DIF Ciudad de México, Beatriz Rojas, invitó a la población a participar en el programa ‘Hogares de Corazón’, que busca dar acogimiento temporal, sin fines de adopción, a niñas, niños o adolescentes en situación de riesgo o mientras sus procesos jurídicos concluyen.

La convocatoria para participar en este programa cierra el 30 de septiembre.

“Matrimonios, familias uniparentales y homoparentales, incluso personas solteras pueden ser una familia de acogida temporal si cumplen con los requisitos”, indicó la directora del DIF capitalino al enfatizar que las infancias se desarrollan mejor en una familia, con convivencia, amor, que es lo que necesitan mientras sus procesos jurídicos concluyen o requieren de un cuidado alternativo temporal.

Los interesados pueden llamar al número telefónico 555559-1919 extensión 1123, enviar un correo a hogaresdecorazon@dif.cdmx.gob.mx o bien ingresar a la página web https://www.dif.cdmx.gob.mx/hogaresdecorazón, para registrarse.

Este programa tiene como propósito proteger la integridad física, emocional y de la salud de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las Agencias del Ministerio Público 57 y 59, en el Centro de Estancia Transitoria para Niñas y Niños y Centros de Asistencia Social bajo los cuidados del DIF Ciudad de México.

Estos menores han sido abandonadas/os en instituciones de salud o no cuenten con cuidados parentales. Se otorgará un apoyo económico mensual de cuatro mil pesos durante el tiempo que dure el acogimiento temporal para proveer comida, vestidos, sustento, alojamiento y atención médica a las niñas, niños y adolescentes.

Algunos de los requisaos para participar en ‘Hogares de Corazón’ son: tener 25 años cumplidos o más; no tener en curso un procedimiento de adopción de una niña, niño o adolescente, ni pretender iniciarlo en tanto se encuentre vigente un acogimiento temporal sin fines de adopción; y contar con un perfil adecuado para brindar atención a las necesidades de niñas, niños y adolescentes, como familia de acogida temporal sin fines de adopción, de conformidad a los estándares establecidos por el DIF Ciudad de México.

