Elementos de la Policía capitalina capturaron a tres hombres en posesión de varias dosis de droga, en calles de la alcaldía Iztacalco.

A través de acciones de inteligencia, vigilancia y seguimiento a denuncias ciudadanas, policías implementaron puntos de vigilancia en las colonias Bramadero Ramos Millán y Nueva Santa Anita.

En un recorrido en la primer colonia, se ubicó a dos sujetos en el cruce de las calles Sur 155 y la avenida El Recreo, quienes intercambiaban envoltorios por dinero en efectivo.

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) interceptaron a la pareja y tras una revisión les hallaron 56 bolsas con marihuana.

En una acción distinta, policías dieron cuenta de un hombre que manipulaba bolsas con lo que parecía ser droga, en la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Nueva Santa Anita.

Tras una revisión le encontraron 87 dosis de marihuana.

Los tres sujetos de 27, 30 y 35 años fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

La SSC informó que uno de los detenidos cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por tentativa de homicidio calificado.

