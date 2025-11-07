Policías de la Ciudad de México detuvieron a un automovilista por presuntamente haber arrollado a un perro en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

El dueño de la mascota fue quien solicitó el apoyo de los uniformados que realizaban labores de vigilancia en el cruce de las calles San Pablo y Jesús María, en la colonia Centro.

El hombre de 33 años refirió que momentos antes el conducto de una camioneta arrolló a su perro, el cual murió.

Los uniformados detuvieron al automovilista a petición del afectado y fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

