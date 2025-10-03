Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de una agresión con arma de fuego en la que perdió la vida una mujer en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el informe oficial, personal del Centro de Control y Comando (C2) Oriente alertó a policías en campo sobre una persona lesionada en la esquina de las calles Piscis y Cáncer, en la colonia Xalpa.

Al arribar, los uniformados encontraron a una mujer de 23 años de edad tendida sobre la cinta asfáltica, con una mancha hemática en la cabeza y junto a una motoneta azul. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la joven no presentaba signos vitales debido a una herida provocada por disparo de arma de fuego.

Con apoyo de cámaras de videovigilancia, los monitoristas del C2 Oriente implementaron un cerco virtual que permitió ubicar un vehículo blanco en el que presuntamente huyó el agresor. La unidad fue interceptada en el cruce de avenida República Federal y calle Eugenio Aguirre Benavides.

Los oficiales realizaron una revisión preventiva al conductor y una inspección al vehículo, donde aseguraron un cartucho percutido.

El hombre, de 31 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

