Más Información

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Citi responde a oferta de compra de Banamex por Grupo México; no se ha recibido una propuesta oficial, dice

Citi responde a oferta de compra de Banamex por Grupo México; no se ha recibido una propuesta oficial, dice

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Alcaldía Cuauhtémoc suspende evento en inmueble donde se encontraban alrededor de mil 200 jóvenes; no había condiciones de seguridad

Alcaldía Cuauhtémoc suspende evento en inmueble donde se encontraban alrededor de mil 200 jóvenes; no había condiciones de seguridad

Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"

Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de una agresión con arma de fuego en la que perdió la vida una mujer en la .

De acuerdo con el informe oficial, personal del Centro de Control y Comando (C2) Oriente alertó a policías en campo sobre una persona lesionada en la esquina de las calles Piscis y Cáncer, en la .

Al arribar, los uniformados encontraron a una mujer de 23 años de edad tendida sobre la cinta asfáltica, con una mancha hemática en la cabeza y junto a una motoneta azul. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la joven no presentaba signos vitales debido a una herida provocada por disparo de arma de fuego.

Lee también:

Con apoyo de cámaras de videovigilancia, los monitoristas del C2 Oriente implementaron un cerco virtual que permitió ubicar un vehículo blanco en el que presuntamente huyó el agresor. La unidad fue interceptada en el cruce de avenida República Federal y calle Eugenio Aguirre Benavides.

Los oficiales realizaron una revisión preventiva al conductor y una inspección al vehículo, donde aseguraron un cartucho percutido.

El hombre, de 31 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses