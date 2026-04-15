Una mujer y un menor de 14 años de edad fueron detenidos por policías capitalinos en posesión de más de 60 dosis de marihuana y cocaína, así como de un arma de fuego, en calles de Iztapalapa.

La captura se realizó cuando los oficiales asignados a la vigilancia de la colonia Renovación observaron a la mujer y el adolescente que viajaban a bordo de una motoneta sin cascos protectores, motivo por el que se les marcó el alto, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La conductora aceleró el paso e intentó darse a la fuga pero fueron alcanzados en el cruce de las calles Andador 8 y Andador 9.

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Tras una revisión les hallaron 32 bolsitas de plástico con cocaína y el arma de fuego con siete cartuchos útiles. Además, en el compartimento de la motoneta se encontraron dos paquetes con aproximadamente un kilo de marihuana cada uno y 32 bolsas con la misma yerba.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC informó que tras un cruce de información se supo que la mujer de 47 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud.

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