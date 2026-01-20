Cuatro sujetos acusados de haber robado 200 mil pesos a un ciudadano, fueron capturados en calles de la alcaldía Iztacalco, a través de un cerco virtual realizado por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte.

Los monitoristas dieron cuenta de disparos por arma de fuego en el cruce de Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, en la colonia Barrio Zapotla, por lo que emitieron la alerta a policías en campo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Cuando los oficiales llegaron al lugar, un hombre de 63 años de edad refirió que un sujeto lo amagó con un arma de fuego y le robó 200 mil pesos, para luego subir a una moto que lo esperaba y escapar con un cómplice.

Los operadores del C2 Norte ubicaron la motocicleta y a los tripulantes, quienes la abandonaron en las calles Bernardo Revilla y Chimalpopoca, de la colonia Barrio los Reyes.

De acuerdo con la SSC, los dos sospechosos subieron a un coche azul en el que tomaron avenida Francisco del Paso y Troncoso con dirección al sur, mientras eran seguidos a través de las cámaras de videovigilancia.

El auto fue alcanzado por patrulleros y tras una persecución el conductor del vehículo sospechoso perdió el control y se estampó contra un poste y otro coche estacionado en avenida Central y calle Norte, en la colonia Agrícola Pantitlán.

Tras una revisión a los cuatro tripulantes, se les aseguró un arma de fuego, tres cartuchos útiles y los 200 mil pesos.

Los cuatro sospechosos, de 45, 27, 26 y 25 años de edad, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC afirmó que el hombre de 45 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo agravado.

