Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al conductor de un camión de transporte de carga, presuntamente implicado en el percance vial donde un motociclista perdió la vida, en la alcaldía Iztapalapa.

El operador, de 46 años, refirió que cuando circulaba en los carriles centrales, el motociclista -al intentar rebasarlo- perdió el control por una lámina que se hallaba en el pavimento y fue entonces que no alcanzó a frenar y golpeó la caja del tráiler.

Policías bancarios escucharon el estruendo y al llegar al punto observaron a un hombre sobre la cinta asfáltica y a unos metros una motocicleta de color negro con franjas rojas recostada a un costado de un camión de carga de color blanco, por tal motivo se acordonó la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) que llegaron al apoyo, diagnosticaron sin signos vitales al hombre de 51 años de edad, por ello de acuerdo con los procedimientos policiales, se informó de los hechos a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Para deslindar responsabilidades y las investigaciones del caso, el chofer fue informado de sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición, junto con el camión y la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

cr