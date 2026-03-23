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Diversas organizaciones sociales, y grupos de ciudadanos protagonizarán este lunes una jornada de movilizaciones en distintos puntos de la capital del país, con demandas que van desde temas laborales hasta exigencias de justicia y seguridad.

Desde las primeras horas del día, integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial se concentraron a las 05:30 horas en . Los manifestantes exigirán el pago de indemnizaciones constitucionales para personas juzgadoras federales cesadas, así como la cobertura inmediata de pensiones complementarias pendientes para jubilados. Además, demandarán que no se vulneren los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Movilizaciones marcan la agenda de este lunes 23 de marzo. Integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial se concentrarán a las 05:30 horas en Palacio Nacional. Foto: especial
Movilizaciones marcan la agenda de este lunes 23 de marzo. Integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial se concentrarán a las 05:30 horas en Palacio Nacional. Foto: especial

Más tarde, a las 08:45 horas, la colectiva feminista "Morras de Fuego" acudirá a la sede de la , ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Su protesta tiene como objetivo exigir que se judicialicen las carpetas de investigación contra un presunto agresor acusado de tentativa de feminicidio, así como el acceso a la justicia para la víctima.

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A las 09:00 horas, padres de familia del Jardín de Niños "Guty Cárdenas" se concentrarán en el plantel, localizado en la colonia Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón. Los inconformes solicitarán la destitución de la directora, a quien acusan de mala administración y de omitir la atención a presuntas situaciones de riesgo relacionadas con posibles abusos sexuales contra menores.

Posteriormente, a las 10:00 horas, la colectiva feminista "Vulvas Rebeldes" llevará a cabo una jornada de protesta en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, también en la colonia Doctores. La actividad, denominada “Bordada en la Plaza de las Familias Buscadoras”, busca visibilizar la problemática de las .

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Se prevé que estas concentraciones generen afectaciones viales en zonas del Centro Histórico, la colonia Doctores y la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas.

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mahc

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