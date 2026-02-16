La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México informó que no se registran cortes en el suministro de agua en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco después de realizar trabajos de reparación en una compuerta en la trifurcación Judío Lerma.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que concluyeron los trabajos de reparación de una compuerta en la trifurcación Judío–Lerma, por lo que el suministro de agua potable fue restablecido desde el pasado sábado 14 de febrero a las 5:00 horas en las zonas surponiente, centro, nororiente y norponiente de Iztapalapa.

Asimismo, explicó que continúan los trabajos de bombeo en el pozo Nueva Santa Anita, en Iztacalco, conforme a lo programado; estas labores iniciaron el viernes 13 de febrero y, durante su ejecución, se ha registrado una disminución en la presión del servicio de agua potable en las colonias Nueva Santa Anita y Viaducto.

Lee también Movilidad, otro lastre en Huehuetoca

La dependencia precisó que el suministro será restablecido en su totalidad al concluir los trabajos, el próximo 18 de febrero de 2026.

De acuerdo con la dependencia, no se trata de cortes al servicio, sino de una baja presión temporal derivada de las labores de mantenimiento necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura hidráulica.

Para solicitar apoyo mediante pipas gratuitas, mencionó que la Línea H2O *426 permanece disponible las 24 horas del día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL