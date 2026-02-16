Con motivo de la celebración de la Semana Santa, en alcaldía Iztapalapa no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas durante estas fechas.

A través de un acuerdo emitido en la Gaceta Oficial, la demarcación suspendió la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones los próximos 2, 3, 17 y 18 de abril.

Según el documento, se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones.

Esta prohibición aplicará de 00:00 a las 23:59 horas de estos días.

La suspensión de la venta de alcohol será en los ocho barrios de la demarcación, que son Barrio San Ignacio, Barrio Santa Bárbara, Barrio la Asunción, Barrio San Lucas, San Pedro, Barrio San Miguel, Barrio San Pablo y Barrio San José.

¿Cuándo será Semana Santa?

Para este 2026 la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

