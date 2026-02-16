Más Información

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Con motivo de la celebración de la , en alcaldía Iztapalapa no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas durante estas fechas.

A través de un acuerdo emitido en la Gaceta Oficial, la demarcación suspendió la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones los próximos 2, 3, 17 y 18 de abril.

Según el documento, se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones.

Lee también

Esta prohibición aplicará de 00:00 a las 23:59 horas de estos días.

La suspensión de la venta de alcohol será en los ocho barrios de la demarcación, que son Barrio San Ignacio, Barrio Santa Bárbara, Barrio la Asunción, Barrio San Lucas, San Pedro, Barrio San Miguel, Barrio San Pablo y Barrio San José.

¿Cuándo será Semana Santa?

Para este 2026 la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]