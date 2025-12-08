La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que, de 2023 a la fecha, ha abierto 81 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con desalojos en la capital.

En una tarjeta informativa indicó que en 2023 se registraron 34; en 2024, 25 y en lo que va de este año se abrieron 22 expedientes de queja relacionados a estos casos.

Explicó que de este total, 30 se dieron en la alcaldía Cuauhtémoc, ocho en Miguel Hidalgo, siete en Benito Juárez, seis en Álvaro Obregón y cinco en Venustiano Carranza, Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.

Ahondó que los derechos que probablemente más se violaron fueron el derecho a la seguridad jurídica con 56, al debido proceso con 32, a la integridad personal con 22; a la propiedad con 13, entre otros.

Señaló que en un expediente se puede denunciar la violación de uno o más derechos.

La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, explicó que se reconoce, defiende y protege el derecho a la ciudad, que también implica una pluralidad de derechos como a la vivienda y a la ciudad.

"Se ha acompañado en el caso de los desalojos, igual que en otros casos nos toca identificar en qué momento hay una violación propiamente de las autoridades, a los desalojos, a ver si tienen una orden adecuada (...) sí hay una preocupación por acompañar a las personas, sobre todo a adultos mayores, personas más vulnerables", señaló.

