“Aún no lo puedo creer, me enteré por las noticias"

Con la canción de Amor Eterno que su madre entonó a capela, Berenice Giles, la fotógrafa que perdió la vida durante el Festival Axe Ceremonia fue despedida por sus amigos y familiares en la funeraria Gayosso de la colonia San Rafael.

Fue recordada por su amigos como una mujer plena que contagiaba su felicidad y su amor por la vida. “A todos nos invadía con su alegría, era muy feliz haciendo fotos, era muy buena niña, amante de los animales, de las aventuras, de la música.

“Aún no lo puedo creer, me enteré por las noticias, todos nos enteramos y quedamos en shock, es increíble todo lo que sucedió, no lo asimilo, no sabemos qué pasó”, externó Ruth, una de sus amigas que llegó a despedirla.

Mientras se preparaba la misa, en las pantallas de la funeraria se proyectaron imágenes de cientos de mensaje que los amigos de Bere enviaron: “¡Siempre te voy a recordar amiga!, ¡Gracias por las enseñanzas, las aventuras y por darme la oportunidad de conocerte!”, se leía en lo que el féretro bajó al primer piso para iniciar la misa.

Esta tarde, amigos, familiares y colegas de Berenice se unieron para despedirla. Foto: Marlem Suárez, Captura de pantalla.

vcr