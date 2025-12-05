Las estaciones del Metrobús presentan un desgaste en su infraestructura por el uso y tiempo, por lo que el sistema lleva a cabo trabajos de rehabilitación general en 65 paradas de las líneas 1, 2, 5 y 6.

El Metrobús informó a EL UNIVERSAL que este año concluirán los trabajos de mantenimiento general, como rehabilitación en señalética, cambio de luminarias, plafones, remodelación de columnas, reparación de las cortinas de las estaciones, entre otras. Lo anterior lleva a el cierre de estaciones por un periodo de entre 24 y 48 horas para la ejecución de las obras.

Por ejemplo, en 18 de estaciones de la Línea 1 se llevarán a cabo trabajos para la mejora y accesibilidad de personas con discapacidad visual, como la colocación de pavimento táctil direccional y de advertencia en las puertas de acceso, la instalación de nuevas placas con sistema braille, incorporación de atriles metálicos y la actualización de mapas hápticos en 38 estaciones que forman parte de esta intervención.

Estos trabajos implican retirar pisos completos, preparar superficies, aplicar adhesivos especializados y manipular materiales que requieren tiempo de secado y colocación precisa; por ello, expuso el Metrobús, es necesario llevar a cabo las obras sin presencia de usuarios, para evitar accidentes.

“El cierre temporal permitió garantizar que cada estación cuente con un sistema de accesibilidad moderno, seguro y plenamente funcional, acorde con la normativa vigente”, sostuvo.

Entre las estaciones que han sido sometidas a mejoras se encuentran Deportivo 18 de Marzo, Revolución, Nuevo León, Río Churubusco, Euzkaro, Doctor Gálvez, Plaza de la República, La Piedad y Nápoles, entre otras.

En la Línea 2 se efectúa la remodelación de 13 estaciones. Los trabajos implican atención de columnas, desmontaje de luminarias en zona de acoplamiento, modificación de plafones, ajustes en la estructura metálica y reinstalación de elementos de accesibilidad. Así como la sustitución total del pavimento táctil y de placas táctiles con sistema braille.

El Metrobús indicó que varias de las actividades conllevan cortes metálicos, soldaduras y maniobras de alto riesgo, imposibles de ejecutar con el servicio en operación.

Mientras que 33 estaciones de la Línea 5 serán mejoradas en la modernización de luminarias, reubicación de mobiliario urbano y actualización del sistema de señalética.

En el caso de las terminales de esta ruta: Eje 3 Oriente, Churubusco Oriente, Aculco, Apatlaco, Canal de Apatlaco, Colegio de Bachilleres 3, Oriente 116, Recreo, Metro Coyuya Avenida del Taller y Venustiano Carranza: se dará mantenimiento a alumbrado en pasarela y elevadores. En El Rosario, de la Línea 6, se mejorará el alumbrado.

Usuarios, a favor

“Vale la pena que trabajen en las estaciones. Es un transporte importante y debe estar al 100”, indicó Tamara Hernández, usuaria de la Línea 1 del Metrobús.

Durante un recorrido que realizó este diario por las estaciones Manuel González y Reforma, que serán rehabilitadas, aunque a simple vista la infraestructura no presenta grandes daños, sí se observan desgastes en algunos materiales.

“Si es por mejorar el servicio y que todo funcione bien, no veo mal que uno o dos días estén cerradas las estaciones, pero también que manden más camiones, porque en horas pico suele ir lleno”, puntualizó Felipe Cruz, usuario del Metrobús.