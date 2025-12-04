La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes, principalmente en las líneas 9,3,12,2, B, 8 y 6 lo que generó molestias y múltiples quejas en redes sociales.

En la Línea 9, se registraron cortes de más de 10 minutos en la estación Pantitlán, lo que obligó a los usuarios a extremar precauciones:” ¿Por qué no hay avance en línea 9?” preguntó un usuario; otro agregó: “Cortes de más de 10 min en Pantitlán línea 9, tomen precauciones”

Ante esto, el STC explicó: “Buen día. Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios”.

En la Línea 3, la circulación de los trenes se vio afectada debido al retiro de un convoy para revisión, los pasajeros señalaron: “Detenidos en División del Norte dirección a Universidad, ¿qué pasa? No hay avance del otro lado tampoco” y “Línea 3 se va parando en todas las estaciones ¿Qué pasa?”.

El Metro indicó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

La Línea 12 también presentó retrasos por la alta afluencia de pasajeros, usuarios se quejaron: “Qué pasa en la línea 12, se están tardando mucho en salir el tren de la estación de Tláhuac y no señalan de dónde saldrá el tren” y “Otra vez la 12? Porque se queda parada”.

El STC informó: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea 2, los trenes circulaban con lentitud, deteniéndose en varias estaciones, lo que generó molestias entre los usuarios: “La línea 2 del Metro de Toreo a Revolución está muy lento y se para en cada estación lo que lleva de esta semana” y “Línea 2 Toreo a Revolución, muy tardados de 7 minutos, se va parando, triste Metro, así es la 4T muy lenta”.

La Línea B también presentó inconvenientes, un pasajero reportó: “Buenos días, podrían acelerar la marcha en la línea B, el tren N1067 lleva más de 5 minutos parado en la estación Plaza Aragón en dirección a Buenavista” y “Línea B no pasan trenes, se está juntando la gente”.

En la Línea 8, los usuarios reportaron ausencia de convoyes durante varios minutos: “En la línea 8 no ha pasado ningún convoy desde hace más de 5 minutos” y preguntaron “¿A qué hora mueven línea 8?”.

En la Línea 6, los trenes permanecieron detenidos casi 10 minutos, provocando retrasos y molestias entre los pasajeros; un pasajero dijo: " ¿Qué pasó en línea 6? ya casi 10 min parados en ferrería dirección rosario".

