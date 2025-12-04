El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una fecha dedicada a promover la prevención, el diagnóstico oportuno y la eliminación del estigma hacia las personas que viven con VIH.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México recordó a través de sus redes sociales que el VIH es un virus que afecta el sistema inmunológico, por lo que una persona puede vivir muchos años sin presentar síntomas si no recibe tratamiento; en cambio, el SIDA corresponde a la etapa avanzada del virus, que aparece únicamente cuando el VIH no es tratado.

Lugares donde se puede realizar la prueba de VIH: AHF México, es una organización dedicada a la prevención, detección y atención integral del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, brinda pruebas rápidas con pre y post consejería, acceso a condones y lubricantes, así como vinculación a tratamiento y acompañamiento.

Su servicio es gratuito y está disponible en su Wellness Center - CDMX, ubicado en Av. Darwin 31, colonia Anzures. Atienden de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los SAIH ofrecen pruebas de VIH gratuitas, rápidas, seguras y confidenciales.

Proporcionan atención médica integral para hombres, mujeres, mujeres embarazadas y niños; medicamentos antirretrovirales gratuitos, atención psicológica, enfermería, trabajo social, estudios de laboratorio y talleres de adherencia.

El Instituto de la Juventud (INJUVE) pone a disposición pruebas rápidas, confidenciales y totalmente gratuitas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis; el servicio se ofrece los martes, miércoles y jueves de 10:00 a 15:00 horas en Calzada México-Tacuba 235, en la colonia Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Clínica Condesa, referente en atención especializada a personas con VIH, continúa ofreciendo pruebas gratuitas; la atención se brinda a partir de las 10:00 horas en su sede ubicada en Combate de Celaya 352, U.H. Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

