Aun cuando 32 adolescentes regresaron al albergue Casa de las Mercedes, en la colonia San Rafael, continúan las investigaciones tras las denuncias de violación y abuso a menores que hubo en el lugar, dio a conocer la secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), Araceli Damián González.

En conferencia, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria explicó que el 20 de noviembre, regresaron al inmueble 32 de las 82 niñas y adolescentes que fueron retiradas de las dos sedes con las que cuenta el albergue.

Indicó que durante la separación de las menores de la Casa de las Mercedes, las niñas fueron alojadas en un albergue del DIF nacional, ubicado en la colonia Viaducto Piedad, en donde estuvieron a cargo de especialistas y se les proporcionaron servicios por parte del DIF Ciudad de México.

Explicó que el retorno de las menores responde a un acuerdo firmado entre el Patronato de la Casa de las Mercedes y el DIF de la Ciudad de México, con el respaldo de Sebien y de la Junta de Asistencia Privada, en el que se estableció la sustitución de los directores del albergue, así como la separación de personal señalado en las investigaciones que realiza la fiscalía capitalina.

“En este acuerdo se establecieron las condiciones para que las niñas pudieran retornar salvaguardas de distintas índoles. Una de ellas, es la sustitución de la dirección general y de las dos direcciones operativas, así como la separación del personal señalado en las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Fiscalía”, dijo.

Precisó que el resto de las niñas, fueron retornadas -en algunos casos- a sus familias de origen, y otras a otros centros de asistencia, de acuerdo a su edad y perfil.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que la prioridad de su administración es resguardar los derechos de las niñas y el interés superior de la infancia, por lo que continúan las investigaciones.

