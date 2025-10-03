Lerma, Méx.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el gobierno del Estado de México y municipios, iniciaron los trabajos de intervención del río Lerma-Santiago, el cual contempla la restauración, saneamiento y prevención de inundaciones, desazolvando 13 kilómetros.

Claudia Gómez Godoy, coordinadora general del Proyecto de Restauración y Saneamiento de la Cuenca del río Lerma, explicó que de manera inicial, en este 2025 se invertirán 50 millones de pesos; 40 millones para restauración y 10 millones para la realización de estudios hidrológicos y los batimétricos que permitan delinear las acciones idóneas para recuperarlo.

La importancia de esta intervención, dijo, es que alrededor del cauce se estima que viven cerca de 3 millones de personas quienes constantemente están siendo afectadas por la contaminación o por inundaciones.

“Es un proyecto sexenal, es decir, estas son las primeras obras que incluyen temas de saneamiento, plantas de tratamiento, temas de restauración de riveras, reforestación en la parte del bosque de agua y prevención de inundaciones, además de parques lineales con el fin de devolverle al río su propio cause y todo el tema de control de descargas industriales, domésticas y cualquier otra”, comentó en entrevista.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto se dividió en tramos: nueve en Lerma y siete en Tianguistenco.