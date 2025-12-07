"Venimos desde Ecatepec, vimos la noticia de que habían puesto varias villas y mi hijo quiso venir”, aseguró Noé Celis, quien, junto con su hijo, asistió a las villas navideñas instaladas en la Glorieta de Insurgentes, en la zona central de la Ciudad de México, desde tierras mexiquenses.

Al igual que Noé, cientos de personas acudieron en medio de un ambiente familiar a tomarse una foto, a jugar, o a recibir dulces durante el primer domingo de la verbena de fin de año que preparó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en este espacio que está a unos metros de su sede oficial.

Otro de los visitantes fue Edmundo, quien llegó desde la colonia La Michoacana, en la alcaldía Venustiano Carranza, junto con sus dos hijos adolescentes para tomarse fotos en el pino navideño, elaborado por personas privadas de la libertad en el Reclusorio Norte.

Comienza verbena en Glorieta de Insurgentes (07/12/2025). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

"Mis hijos vieron que estaba el árbol de navidad y aprovechamos hoy que es domingo para venir a tomarnos una foto, para pasear", narró.

Una de las tiendas que más asistencia tuvo la noche del domingo, fue la de los ángeles, quienes regalaron dulces y palomitas a los niños.

Otra que actividad que fue muy solicitada, entre los más pequeños, fue donde podían escribir una carta y depositarla en el buzón para enviársela a Papá Noel.

Entre las actividades que se ofrecieron en las 9 carpas, son juegos de mesa, formar parte de un convoy del Metro, pintar figuras navideñas o escribir una carta para Santa Claus.

Comienza verbena en Glorieta de Insurgentes (07/12/2025). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Una de las figuras más solicitadas para una foto fue el Grinch, que fue personificado por una mujer, quien, opuesto a su fama, posaba de varias formas con quienes se acercaban a su villa.

Contrario al día de la inauguración, la noche del domingo la gente fue llegando poco a poco.

En algunas villas las filas eran de aproximadamente 10 personas, mientras que en otras era de unas cinco, en donde el tiempo de espera promedio fue de unos tres minutos.

El domingo, dos de las villas estuvieron cerradas.

La feria de navidad en la Glorieta de Insurgentes estará instalada hasta el 7 de enero, es completamente gratuita y abre los viernes, sábado y domingo, en un horario de las 18 a las 23 horas.

