La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que, para este sábado 3 de enero de 2026, domine el cielo despejado, ambiente cálido y sin lluvia en la Ciudad de México.

Para este día, los vientos del noreste de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, mientras que la madrugada del domingo 4 de enero nuevamente será muy fría.

Lee también Ya está lista la Plataforma de Estancias Turísticas Temporales

En las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de 23°C por la tarde, y una mínima de 8°C en las primeras horas del día.

Para esta mañana se registró mala calidad del aire por contaminantes PM2.5 y PM10 en la CDMX, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl