La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este miércoles se espera un ambiente caluroso en la Ciudad de México, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 25°C, además de condiciones meteorológicas adversas durante la tarde y noche.
Después del mediodía, el cielo pasará de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las precipitaciones están previstas entre las 15:00 y 21:00 horas, con acumulaciones de entre 15 y 49 milímetros.
Los vientos se mantendrán variables de 10 a 45 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, caída de ramas o ligeras afectaciones en la movilidad.
La SGIRPC exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante la persistencia de lluvias fuertes también durante el jueves.
