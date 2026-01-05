La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé una temperatura máxima de 23°C, con ambiente cálido, cielo despejado a medio nublado y sin lluvia, para este lunes 5 de enero en la CDMX.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se prevé que haya viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a 35 kilómetros por hora.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 17ºC; y, entre las 3:00 de la madrugada y las 6:00 de la mañana del martes se podría registrar temperatura de 9ºC; la madrugada de mañana se espera ambiente muy frío en la ciudad.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

En esta mañana se registra mala calidad del aire, por partículas PM2.5 y PM10 en la CDMX.

Este lunes dominará ambiente cálido, cielo despejado a medio #nublado y sin #lluvia. La madrugada de mañana nuevamente se prevé muy #fría.#Temperatura máxima: 23 °C#Temperatura mínima: 9°C



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/w2Gn3fFml8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 5, 2026

