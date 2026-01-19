Personal de la alcaldía Benito Juárez, en coordinación con personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), clausuraron una obra ilegal en la colonia Albert.

Con base en denuncias vecinales sobre la obra ubicada en Víctor Hugo 19, las autoridades realizaron una inspección sobre la documentación que avala la obra.

En la revisión, el personal detectó que la constructora no cuenta con la póliza de responsabilidad actualizada que garantiza la reparación de daños a terceros durante la realización de los trabajos de construcción. Dicho documento se encuentra dentro de los lineamientos establecidos por Protección Civil y su incumplimiento es motivo de suspensión, hasta que dicho documento no se encuentre en regla por ningún motivo podrán continuar los trabajos en el predio.

“El día de hoy nos encontramos en la colonia Albert, en la obra de la calle Víctor Hugo 19. Estamos aquí para la colocación de los sellos de suspensión por medidas de seguridad. La seguridad de las y los vecinos de Benito Juárez es nuestra prioridad, reafirmando el compromiso de nuestro alcalde Luis Mendoza”, declaró Katya Duarte, jefa de Unidad Departamental de Verificación.

