Durante 2025 la alcaldía Miguel Hidalgo colocó 210 sellos de clausura a obras ubicadas en la demarcación por abuso de los constructores o por infringir el uso de suelo, indicó el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía, César Garrido.

Las construcciones están ubicadas principalmente en las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec y Escandón.

Además de unas 12 reposiciones de sellos por violación, en las que se implementó una estrategia en la que se colocan tapiales para que las constructoras no vuelvan a incidir. Detalló que por estos casos, cuatro personas han sido remitidas al Ministerio Público.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que estos sellos son colocados porque existe un “cierto grado de abuso del propietario del inmueble y quieren darle la vuelta a la ley, pero ahí es donde metemos el pie duro”.

Mencionó que las principales faltas son que las constructoras no respetan el uso de suelo establecido, las restricciones, alturas, niveles y la cantidad de departamentos permitidos.

César Garrido detalló que de los 210 sellos colocados, algunos se han puesto hasta cuatro veces en el mismo inmueble, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordena la suspensión de los sellos, sin conocer el caso a fondo, “porque es irregular, entonces, nosotros insistimos”.

“En algunos casos, que son donde tenemos mayor conflicto, han tenido dos, tres o hasta cuatro clausuras, pero el Tribunal nos quita los sellos, pero no bajamos la guardia. Al día siguiente nosotros volvemos a iniciar un procedimiento porque prevalece la irregularidad e imponemos nuevamente la suspensión o la clausura”, resaltó.

Quebrantamiento

César Garrido señaló que en ese mismo periodo se presentaron alrededor de 12 quebrantamientos de sellos, los cuales, al no estar facultada la alcaldía para asegurar el inmueble, son reforzados con tapiales para impedir la reincidencia.

“Hemos implementado una medida muy efectiva con los quebrantamientos reiterados: lo que hacemos es colocar tapiales al frente de la obra. Con esto impedimos que ingresen materiales a la obra y que puedan sacar el cascajo o ingresar y salir trabajadores o camiones, sobre todo. Con eso sí impedimos físicamente que se siga construyendo”, manifestó el funcionario.

Explicó que estos casos de quebrantamiento de sellos son presentados ante la fiscalía de Miguel Hidalgo y esta a su vez la canaliza a la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por violación de suelo y medio ambiente.

Apuntó que, aunque en la demarcación se verifica relativamente poco, más que los casos donde hay muchas inconsistencias, tras los quebrantamientos, sí se llevan a cabo monitoreos constantes de las obras y seguimiento para que no haya reincidencia.