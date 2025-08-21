La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo miércoles instalará el Gabinete de Atención a las Barrancas de la Ciudad de México, para atender y limpiar estas zonas de la capital.

Adelantó que en dicho gabinete estarán los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza; de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza; el de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto; así como los alcaldes de Magdalena Contreras, Fernando Mercado; de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; de Tlalpan, Gabriela Osorio; y el de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos.

“De esta manera hemos decidido recuperar las barrancas de la Ciudad de México, que son mil hectáreas de barrancas -imagínense de lo que estamos hablando- y hemos distribuido todas las barrancas que tienen valor ambiental, que suman esa cantidad entre estas áreas”, dijo.

Ante vecinos de las colonias de la Magdalena Contreras, destacó que entre las barrancas a las que se les dará atención es a La Coyotera. Foto: Especial.

Ante vecinos de las colonias Atacaxco, Barros Sierra y Las Palmas, en la Magdalena Contreras, destacó que entre las barrancas a las que se les dará atención es a La Coyotera, que está ubicada en esta demarcación.

Señaló que se limpiará la basura de dichas barrancas, como parte de las acciones que se implementan en medio de la temporada de lluvias.

Mejoras para colonias de Magdalena Contreras

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se construirá un Camino Seguro en la avenida San Bernabé. Foto: Especial.

Durante el Casa por Casa de este jueves, la mandataria prometió colocar mil 160 luminarias nuevas en estas tres colonias de la Magdalena Contreras, cuya instalación arrancará en octubre.

También se construirá un Camino Seguro en avenida San Bernabé, así como la mejora del mercado Cerro del Judío en la colonia Barro Sierra.

Anunció que la próxima semana arrancará la distribución de vales del programa “Mercomuna” que la población podrá canjear en tiendas y establecimientos, en estas tres colonias.

