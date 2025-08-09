La jefa de Gobierno, Clara Brugada instruyó las barrancas que atenderán las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Medio Ambiente (Sedema) y Obras y Servicios (Sobse), así como las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

La mandataria capitalina señaló que el Gobierno de la Ciudad intervendrá el 75 por ciento de hectáreas de las más de mil hectáreas que se atenderán este año.

La Secretaría de Obras y Servicio limpiará las Barrancas de Tarango, Puerta Grande y Puerta Colorado, conformada por 267 hectáreas; La Diferencia, con 29 hectáreas; y La barranca Pachuquilla con 21 hectáreas, eso es.

Álvaro Obregón, barranca Atzoyapan con 21 hectáreas; barranca Del Moral, con 23 hectáreas; barranca Guadalupe, 74 hectáreas; barranca San Borja, 24 hectáreas; y la barranca Volta y Koch, de dos hectáreas.

La alcaldía Magdalena Contreras atenderá la barranca Coyotera, de 11 hectáreas; y la barranca Texcalatlaco, de 24 hectáreas.

A la alcaldía Tlalpan le toca una barranca que está entre la Magdalena Contreras y Tlalpan, que es la barranca Magdalena Eslava, de 22 hectáreas.

Seguiagua atenderá la barranca Hueyetlaco, de ocho hectáreas; la barranca Jalalpa, de 69 hectáreas; la barranca Becerra Tepecuache, sección La Loma, de 122 hectáreas.

Y a la Sedema, se enfocará en la barranca Ansaldo 16 hectáreas; la barranca de Echánove, 49 hectáreas; la barranca Mixcoac que está conformada con 89 hectáreas; la barranca Río Becerra, 35 hectáreas; la barranca Santa Rita, tres hectáreas; la barranca Tecamachalco, de 12 hectáreas; y la Barranca Tacubaya.

