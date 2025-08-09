Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Miles se manifiestan en Tel-Aviv contra el plan israelí de conquistar Gaza; exigen la liberación de rehenes

Miles se manifiestan en Tel-Aviv contra el plan israelí de conquistar Gaza; exigen la liberación de rehenes

Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump; Casa Blanca emitirá nueva política para aclarar el tema

Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump; Casa Blanca emitirá nueva política para aclarar el tema

¡Mejor no salgas! Hay triple alerta en CDMX por lluvias muy fuertes y granizo; alcaldía Álvaro Obregón alcanza el color Púrpura

¡Mejor no salgas! Hay triple alerta en CDMX por lluvias muy fuertes y granizo; alcaldía Álvaro Obregón alcanza el color Púrpura

Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

La jefa de Gobierno, instruyó las barrancas que atenderán las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Medio Ambiente (Sedema) y Obras y Servicios (Sobse), así como las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa, y Magdalena Contreras.

La mandataria capitalina señaló que el Gobierno de la Ciudad intervendrá el de las más de mil hectáreas que se atenderán este año.

La Secretaría de Obras y Servicio limpiará las Barrancas de Tarango, Puerta Grande y Puerta Colorado, conformada por 267 hectáreas; La Diferencia, con 29 hectáreas; y La barranca Pachuquilla con 21 hectáreas, eso es.

Lee también:

Álvaro Obregón, barranca Atzoyapan con 21 hectáreas; barranca Del Moral, con 23 hectáreas; barranca Guadalupe, 74 hectáreas; barranca San Borja, 24 hectáreas; y la barranca Volta y Koch, de dos hectáreas.

La alcaldía Magdalena Contreras atenderá la barranca Coyotera, de 11 hectáreas; y la barranca Texcalatlaco, de 24 hectáreas.

A la alcaldía Tlalpan le toca una barranca que está entre la Magdalena Contreras y Tlalpan, que es la barranca Magdalena Eslava, de 22 hectáreas.

Lee también:

Seguiagua atenderá la barranca Hueyetlaco, de ocho hectáreas; la barranca Jalalpa, de 69 hectáreas; la barranca Becerra Tepecuache, sección La Loma, de 122 hectáreas.

Y a la Sedema, se enfocará en la barranca Ansaldo 16 hectáreas; la barranca de Echánove, 49 hectáreas; la barranca Mixcoac que está conformada con 89 hectáreas; la barranca Río Becerra, 35 hectáreas; la barranca Santa Rita, tres hectáreas; la barranca Tecamachalco, de 12 hectáreas; y la Barranca Tacubaya.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses