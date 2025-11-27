Más Información

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Familiares de los 43 de Ayotzinapa piden a Sheinbaum regreso del GIEI; cuestionan papel de Gertz Manero en la FGR

Familiares de los 43 de Ayotzinapa piden a Sheinbaum regreso del GIEI; cuestionan papel de Gertz Manero en la FGR

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul EN VIVO - Cuartos de Final del Apertura 2025

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul EN VIVO - Cuartos de Final del Apertura 2025

Senado acepta en fast track renuncia de Gertz Manero a la FGR; Morena y aliados argumentan “causa grave”

Senado acepta en fast track renuncia de Gertz Manero a la FGR; Morena y aliados argumentan “causa grave”

La tarde de este jueves se registró un percance vehicular sobre Eje 2 Oriente (), a la altura del número 1951, en la colonia Prado Churubusco, .

De acuerdo con los primeros reportes, en el incidente estuvieron involucrados un de color morado y un vehículo particular blanco. Tras el choque, elementos del sector policial arribaron para acordonar la zona y coordinar la atención.

Leer también:

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizó la valoración de tres personas que se encontraban en el sitio; hasta el momento no se ha informado sobre la necesidad de traslados hospitalarios.

Al punto también acudieron unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos para asegurar el área y verificar posibles riesgos, así como una grúa oficial para retirar los vehículos y trasladarlos a la Coordinación Territorial correspondiente, donde se determinarán las responsabilidades.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]