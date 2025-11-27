La tarde de este jueves se registró un percance vehicular sobre Eje 2 Oriente (Calzada de la Viga), a la altura del número 1951, en la colonia Prado Churubusco, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, en el incidente estuvieron involucrados un camión de transporte público de color morado y un vehículo particular blanco. Tras el choque, elementos del sector policial arribaron para acordonar la zona y coordinar la atención.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizó la valoración de tres personas que se encontraban en el sitio; hasta el momento no se ha informado sobre la necesidad de traslados hospitalarios.

Al punto también acudieron unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos para asegurar el área y verificar posibles riesgos, así como una grúa oficial para retirar los vehículos y trasladarlos a la Coordinación Territorial correspondiente, donde se determinarán las responsabilidades.

