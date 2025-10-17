Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU ataca un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Diez personas resultaron lesionadas luego de un choque entre dos unidades del provenientes del Estado de México, ocurrido la mañana de este viernes en la colonia Nueva Vallejo, .

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el cruce de Poniente 146 y Norte 35, cuando los dos camiones, uno con ruta de Naucalpan y otro procedente de Cuautitlán, colisionaron, provocando que una de las unidades perdiera el control, se subiera a la banqueta y se impactara contra un puesto de comida, causando daños materiales.

Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención a diez personas lesionadas, entre ellas pasajeros y transeúntes que se encontraban cerca del punto del impacto. Las víctimas presentaban golpes y contusiones, sin que hasta el momento se reporten heridos de gravedad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para facilitar las labores de los servicios de emergencia y evitar riesgos adicionales. Personal de Tránsito realizó el retiro de las unidades involucradas y apoyó en el restablecimiento de la circulación.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades entre los conductores.

