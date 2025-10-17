Diez personas resultaron lesionadas luego de un choque entre dos unidades del transporte público provenientes del Estado de México, ocurrido la mañana de este viernes en la colonia Nueva Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el cruce de Poniente 146 y Norte 35, cuando los dos camiones, uno con ruta de Naucalpan y otro procedente de Cuautitlán, colisionaron, provocando que una de las unidades perdiera el control, se subiera a la banqueta y se impactara contra un puesto de comida, causando daños materiales.

Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención a diez personas lesionadas, entre ellas pasajeros y transeúntes que se encontraban cerca del punto del impacto. Las víctimas presentaban golpes y contusiones, sin que hasta el momento se reporten heridos de gravedad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para facilitar las labores de los servicios de emergencia y evitar riesgos adicionales. Personal de Tránsito realizó el retiro de las unidades involucradas y apoyó en el restablecimiento de la circulación.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades entre los conductores.

