Chimalhuacán, Méx.-El ayuntamiento de Chimalhuacán informó que ofreció atención a los familiares de Eduardo Noé García Morales, profesor de la Escuela Preparatoria Oficial 327, ubicada en Los Reyes La Paz, quien perdió la vida por la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

A través del Departamento de Servicios Funerarios del DIF municipal, el gobierno local gestionó un espacio y la condonación del costo en el Panteón Civil de Chimalhuacán, a donde será sepultado.

Las autoridades municipales dieron a conocer que tienen acercamiento directo con los deudos del docente para apoyarlos en esa difícil situación.

Foto: Especial.

El ayuntamiento precisó que el Gobierno de la Ciudad de México cubrió los gastos funerarios, mientras que el gobierno municipal hizo lo propio con la condonación del panteón.

Además le brindarán apoyo psicológico a la familia.

El profesor viajaba en su vehículo cuando se registró la explosión de la pipa y quedó atrapado entre las llamas. Debido a la gravedad de las quemaduras perdió la vida después.

La alcaldesa morenista, Xóchitl Flores, lamentó el deceso del maestro y externó sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros docentes y alumnos.

