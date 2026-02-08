Más Información

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny en el Super Bowl LX: sigue EN VIVO el show de medio tiempo

Bad Bunny en el Super Bowl LX: sigue EN VIVO el show de medio tiempo

Trump califica show de Bad Bunny como "uno de los peores de la historia"; afirma que no inspira ni representa al país

Trump califica show de Bad Bunny como "uno de los peores de la historia"; afirma que no inspira ni representa al país

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

La alcaldesa de , Evelyn Parra, encabezó un tequio en el Parque Felipe Ángeles, además de en las colonias Valle Gómez, Popular Rastro y Nicolás Bravo, como parte de las acciones de su administración con el fin de recuperar y mantener en buenas condiciones los de dicha demarcación.

A través de un comunicado, estas alcaldía pdetalló que en la jornada participaron más de mil trabajadoras y trabajadores de Venustiano Carranza, quienes se sumaron a las labores de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.

Durante el tequio, Parra coordinó los trabajos de balizado y pintura, así como una intensa jornada de limpieza, la cual permitió el retiro de 16 toneladas de basura tanto en el parque como en las colonias aledañas, contribuyendo a una mejor imagen urbana y a la prevención de focos de infección.

Lee también

Asimismo, se hicieron acciones de reparación de luminarias, y poda de arbustos y árboles, para brindar entornos más seguros, funcionales y dignos.

A la par, la edil escuchó las peticiones de vecinas y vecinos que se acercaron a ella.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]