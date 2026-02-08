La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, encabezó un tequio en el Parque Felipe Ángeles, además de en las colonias Valle Gómez, Popular Rastro y Nicolás Bravo, como parte de las acciones de su administración con el fin de recuperar y mantener en buenas condiciones los espacios públicos de dicha demarcación.

A través de un comunicado, estas alcaldía pdetalló que en la jornada participaron más de mil trabajadoras y trabajadores de Venustiano Carranza, quienes se sumaron a las labores de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.

Durante el tequio, Parra coordinó los trabajos de balizado y pintura, así como una intensa jornada de limpieza, la cual permitió el retiro de 16 toneladas de basura tanto en el parque como en las colonias aledañas, contribuyendo a una mejor imagen urbana y a la prevención de focos de infección.

Asimismo, se hicieron acciones de reparación de luminarias, y poda de arbustos y árboles, para brindar entornos más seguros, funcionales y dignos.

A la par, la edil escuchó las peticiones de vecinas y vecinos que se acercaron a ella.

