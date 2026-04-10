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El Monumento a la Revolución se convirtió la noche de este viernes en una pasarela de modas. Pese a la, modelos desfilaron portando vestidos de novia y XV años.

La Gala Chilanga organizada por las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo de la Ciudad de México se realizará del 10 al 12 de abril de 17:30 a 21:00 horas en la Plaza de la República.

Llega Gala Chilanga a la Plaza de la República de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Llega Gala Chilanga a la Plaza de la República de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Durante tres días este evento permitirá a diseñadores mostrar su creaciones sobre tres temáticas: Bodas y XV Años, Textil tradicional y Moda urbana.

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“Esta gala reúne en un mismo espacio a la industria de bodas, el textil tradicional, la moda urbana, el reciclaje creativo y expresiones contemporáneas como el vogue”, destacó la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Gala Chilanga tendrá la participación de más de 100 tiendas del Centro Histórico y del Mercado Granaditas, así como colectivos, escuelas de diseño y comunidades indígenas.

Llega Gala Chilanga a la Plaza de la República de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Llega Gala Chilanga a la Plaza de la República de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

La Calle de las Novias, con más de 100 años de historia y más de 165 tiendas especializadas, símbolo del dinamismo económico y la tradición que sigue evolucionando, tiene una destacada participación.

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“Gala Chilanga también impulsa el turismo, fortalece el comercio local y abre nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas, posicionando al Centro Histórico como un referente de moda, tradición y creatividad”, agregó la Sedeco.

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js

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