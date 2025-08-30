Con una gran participación, este sábado, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) celebró el 5 Aniversario de su plataforma AdoptaCDMX en el Parque Nacional Fuentes Brotantes, ubicado en la alcaldía Tlalpan, con un paseo de perritos y otras actividades relacionadas con el bienestar animal.

El Paseo AdoptaCDMX inició a las 9:00 horas, los perritos y sus personas tutoras recorrieron un sendero de poco menos de un kilómetro dentro del Parque y al finalizar fueron reconocidos con una medalla conmemorativa.

Posteriormente los asistentes pudieron disfrutar de una pasarela de animales en adopción, pláticas sobre bienestar animal, la obra de teatro guiñol de la PAOT “Rosendo, un perro en apuros”, así como de servicio gratuito de atención clínica básica, estética canina y venta de artículos con causa, gracias también a la participación de la asociación Can Fest, grupo Mars y el Consejo Ciudadano.

“Desde su creación en julio de 2020, AdoptaCDMX forma parte de las estrategias que desarrollamos y cada año fortalecemos para fomentar la adopción responsable de animales de compañía, muchos de ellos rescatados por nosotros y otros en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal. Esta plataforma ha resultado ser tan efectiva que a la fecha cerca de mil 900 perros y gatos ya cuentan con una familia que les brinda los cuidados, el cariño y el trato digno que antes no tuvieron”, señaló Estela González, titular interina de la PAOT.

Entre las ventajas que ofrece la plataforma está la de facilitar a la futura persona tutora la búsqueda del ejemplar que más se acerque a sus preferencias y posibilidades, ya que no sólo incluye información y fotografías sobre sus características físicas, sino también de su temperamento y condiciones de salud, lo que le permitirá tomar la decisión más adecuada.

Actualmente, la cifra de adopciones conseguidas por la plataforma de la PAOT es de mil 873 animales (mil 485 perros y 388 gatos); sin embargo, cerca de mil ejemplares (804 perros y 237 gatos), que ya cuentan con todos los protocolos, están esperando ser adoptados.

